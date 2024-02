AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok projelerini tanıttı

31 Mart'taki yerel seçimlere 35 gün kala belediye başkan adayları da çalışmalarına hız verdi.



Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen, Proje Tanıtım Toplantısı'nda vaatlerini sıraladı.

Altınok, Ankara'nın yeni dönemde hızlı şekilde ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar her alanda örnek başkent olacağını belirtti.



Ankara'nın şehircilikte yapılacak projelerle dünyanın sayılı başkentleri arasında hak ettiği yeri alacağını ifade eden Altınok, Ankara'nın büyükşehirden büyük bir kasabaya dönüştüğünü söyledi.



Altınok, Ankara'nın heyecanını kaybetmiş bir şehir haline geldiğini dile getirerek, bir önceki seçimde verilen "5 senede 58 kilometre metro" ve havaalanına metro sözünün tutulmadığını, Gölbaşı'na da metrobüsün yapılmadığını belirtti.



Belediye başkanı olması halinde büyükşehir belediyesinde çalışan hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını ifade eden Altınok, "Büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına da zam yapacağız." dedi.



Akyurt'taki kaba inşaatı biten fuar alanının 1 yıl içinde Ankara'ya kazandırılacağını dile getiren Altınok, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını da mart ayında yapacaklarını bildirdi.



Ankara'da ulaşım ve trafik probleminin yaşandığını ifade eden Altınok, gerekli tedbirler alınmazsa 3-4 yıl sonra trafiğin çekilmez hale geleceğini söyledi.

''TRAFİK ÇİLESİNİ SONLANDIRACAĞIZ''

Altınok, "Metro projeleri, toplu taşıma, yol genişletme, yeni kavşaklar, sinyalizasyon projeleriyle Ankaramızın trafik çilesini sonlandıracağız." diye konuştu.



Ankara'nın 5 yıldır master imar planlarının bulunmadığını, bunun hızla yapılacağını ifade eden Altınok, en kısa sürede kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini kaydetti. Altınok, Ulus ve Kızılay'daki otopark problemini de çözeceklerini dile getirdi.



"TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞIMI ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"



Sahte anketler yapıldığını, vatandaşların yüzde 80'i, 90'ının kendisini desteklediğini belirten Altınok, "Bana 'Paralı anketlere bakma sen, anket biziz' diyorlar." dedi.



Altınok, "Ankara'da en az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Tüm üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız." diye konuştu.



Otobüs ve minibüs esnafının mağduriyetlerinin giderileceğini dile getiren Altınok, 20 bin üniversite öğrencisine karşılıksız 1500 lira burs verileceğini söyledi.



Altınok, "Ankaramıza 10 bin kişilik bir öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız." ifadesini kullandı.



Türkiye'yi milyarlardan kurtaracak sağlık alanındaki gelişmelere destek vereceklerini belirten Altınok, gençler için yetenek avcıları kampüsü inşa edeceklerini kaydetti.



Sosyal refah desteğine ihtiyacı olanlar için "Ankart" hizmeti getireceklerini anlatan Altınok, "Sosyal refah statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5 bin lirayı yatıracağız. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın Ankart'ına 400 lira değil 2 bin 500 lira yatıracağız. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın Ankart'ına kış aylarında 4 ay bin lira yatıracağız." şeklinde konuştu.



MUHTARLARA AYDA 1500 LİRA DESTEK



Altınok, muhtarların Ankart'larına her ay 1500 lira yatırılacağını ifade etti.



Öğrencilere ayda bir sinema ve tiyatro biletinin ücretsiz olacağını, bütün öğrencilerin sinema, tiyatro ve müzelere Ankart ile indirimli gidilebileceğini anlatan Altınok, "50 bin öğrencimizin Ankart'ına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yükleyeceğiz." dedi.



Ankart'ın tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracağını belirten Altınok, "Ulaşımdan kültür, sanat etkinliklerine kadar hayatın her alanında Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak." diye konuştu.



"ANKARA, ENGELSİZ BAŞKENT OLACAK"



Altınok, Ankara'nın "engelsiz başkent" olacağını, kent mimarisinin buna göre planlanacağını anlattı.



Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa edeceklerini, engelli vatandaşların araçlarının tamirini yapacaklarını, engelli yakınına da ücretsiz ulaşım desteği vereceklerini anlatan Altınok, engelliler için terapi merkezleri ve oyun evleri yapacaklarını, bunun yanında eğitim merkezleri, kalıcı engelli evi, yatılı engelli evi gibi ihtiyaçları da hayata geçireceklerini söyledi.



"ANKARA, TARIMIN VE HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİ OLACAK"

Altınok, "Ankara, tarımın ve hayvancılığın başkenti olacak. Ankaramız için önce köylerimizi kalkındıracağız." diye konuştu.



Şehirde kanalizasyonu, suyu olmayan birçok köyün bulunduğunu dile getiren Altınok, iki yıl içinde köylerin altyapısını, üstyapısını bitireceklerini, büyük köylere spor tesisleri yapacaklarını ifade etti.



Köylerde suyun metreküpünün 50 kuruş olacağını, su aboneliği için para almayacaklarını açıklayan Altınok, köye dönüşü, tarım ve hayvancılığı teşvik edeceklerini söyledi.



Ücretsiz fide, tohum, yem ve gübre desteği vereceklerini aktaran Altınok, ayrıca çiftçiye her yıl 500 litre ücretsiz mazot desteği vereceklerini bildirdi.



Altınok, üniversitelerle işbirliğiyle tarım teknoparkları yapacaklarını, hibe projelerine başvurmak isteyen vatandaşlar için danışmanlık desteği vereceklerini, tarım teknolojileri ve tarım ürünleri üzerine ilk defa bir organize sanayi bölgesi yapacaklarını, tarımsal alet ve makine parkları kuracaklarını duyurdu.



Ankara'nın 4 ayrı noktasına kuracakları besi çiftlikleriyle beraber entegre et ve süt fabrikası kuracaklarını ifade eden Altınok, "Ankaralı etini, sütünü, yağını, yoğurdunu, ayranını Ankara'dan temin edecek. Markası Ankara olacak. Tamamen doğal bir beslenme yapacağız. Belediyemizin marketlerine, isteyen marketlere de bunları vereceğiz, böylece fiyatların da düşmesine katkı sağlayacağız." diye konuştu.



Üreticilere alım garantisi vereceklerini, üretimin artmasını sağlayacaklarını, İç Anadolu Tohum Bankası kuracaklarını, ata tohumunu çoğaltacaklarını belirten Altınok, "Ankara'ya da yetecek, Türkiye'ye yetecek şekilde ata tohumlarını üreteceğiz ve dağıtacağız." ifadelerini kullandı.



Altınok, termal bölgelerde sera tarımcılığını teşvik edeceklerini, ayrıca su kaynaklarına yakın kullanılmayan tarım alanlarını sulu tarıma kazandıracaklarını belirtti.



FUAR ALANI BİR YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK



"Ankara'yı refah seviyesi yüksek, yüzü gülen insanların şehri yapacağız." diyen Altınok, bunun için üretime, yatırıma, istihdama önem vereceklerini, ilk yılda uluslararası standartlarda fuarlar düzenleyeceklerini anlattı.



Ülkeye milyarlarca dolar döviz getirecek, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak fuar alanını bir yıl içerisinde hizmete açacaklarını belirten Altınok, ayrıca 10 yeni organize sanayi bölgesi yapacaklarını söyledi.



Kovid-19 salgın sürecinden sonra yeni dünya düzeninin bulunduğunu vurgulayan Altınok, "Devletlerin stratejik ürün anlayışları değişti. Bunları hep beraber yaşadık gördük ama Ankaramız, maalesef bunları değerlendiremedi. Ama Ankaralı bize 31 Mart'ta vekaleti emaneti verdi, biz inşallah bu şehri bir dünya başkenti yapacağız." diye konuştu.



"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'Nİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Turgut Altınok, savunma sanayiye katkı sunmak için Milli Teknoloji Hamlesi'ni destekleyeceklerini, bu alandaki sanayici ve girişimcileri şehre taşıyacaklarını ve Ankara'yı yatırımda cazip hale getireceklerini söyledi.



Ankara'nın sporun da başkenti olacağını kaydeden Altınok, spor federasyonlarına branşlarına göre tesis, amatör spor kulüplerine de sahalarını, sosyal tesislerini yapacaklarını söyledi.



Başkentin uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacağını belirten Altınok, belediye bünyesinde güçlü bir e-spor takımı kuracaklarını bildirdi.



Okulların çevre düzenlemelerini yapacaklarını, laboratuvarlarını, kütüphanelerini donatacaklarını belirten Altınok, bütün üniversitelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



"ANKARA'YI, 24 SAATİ YAŞAYAN BİR ŞEHİR YAPACAĞIZ"



"Ankara bir zamanlar kültür ve sanatın örnek şehriydi. Şimdi ise başkentimiz ışıkları sönmüş adeta büyük bir kasabaya dönmüş durumda." diyen Altınok, Ankara'yı yeniden kültür ve sanatta öncü ve günün 24 saati yaşayan bir şehir yapacaklarını belirtti.



Tarih ve Kültür Yolu projesini hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini, çok amaçlı gösteri sanatları merkezi açacaklarını, film ve dizi platoları kuracaklarını belirten Altınok, gezici tiyatrolar, modern sanatlar galerisi, ücretsiz sesli kütüphane, performans merkezleri, amatör müzisyenler için profesyonel ses kayıt stüdyoları gibi projelerini anlattı.



Ankara'yı bir müzeler şehri yapacaklarını aktaran Altınok, bunlar arasında yer alacak Türk Tarihi Müzesi ile Çanakkale Müzesi'nin en az 200-250 dönümlük bir alanda bulunacağını, 7-8 saatte gezilebileceğini, dijital müzenin de çok ses getireceğini söyledi.



"İLKÖĞRETİMDEKİ 400 BİN ÖĞRENCİYE İLK ÖĞÜN SÜT VE KAHVALTI DESTEĞİ"



Turgut Altınok, okul çağındaki öğrencilere yönelik projelerini sıralarken, ilköğretimdeki 400 bin öğrenciye ilk öğün süt ve kahvaltı desteği vereceklerini, sütü de Ankara çiftliklerinde üreteceklerini ifade etti.



Ayrıca 250 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunacaklarını, her sene 100 bin genci Çanakkale'ye göndereceklerini, tüm ilçelere ücretsiz lunaparklar, 100 tane kreş ve bakım evi açacaklarını aktaran Altınok, öğrencilerin ücretsiz anne mutfaklarından yararlanacaklarını, kadınlara topraksız tarım desteği vereceklerini, üreten kadınlar için pazar yerleri ile kadın kooperatifleri ve ticaret platformu kuracaklarını, meslek edinme kursları ve aile terapi merkezleri açacaklarını dile getirdi.



Altınok, kadına şiddeti önlemeye yönelik etkinlikler ve programlar yapacaklarını, 10 emekli lokali, yaşlılar köyü ve alzaymır köyü kuracaklarını söyledi



Atatürk Orman Çiftliği'ni yeniden başkentin parlayan yıldızı yapacaklarını belirten Altınok, "Ankara yeşil bir başkent olacak." dedi.



Proje kapsamında, tropik sera yapacaklarını, ziraat fakülteleri işbirliğinde organik tarım üretimi yapacaklarını, Angora Üretim Atölyesi kuracaklarını anlatan Altınok, dev bir akvaryum yapacaklarını, bu tesisteki kış bölümüyle isteyenlerin kayak yapabileceklerini de aktardı. Altınok, başkenti akıllı kent projeleriyle donatacaklarını söyledi.



Sokakları güvensiz, can dostları da sahipsiz bırakmayacaklarını vurgulayan Altınok, beslenme, tedavi, barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetleriyle Ankara sokaklarını güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştüreceklerini, bu alanda "Betabaks" Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.



Turgut Altınok, "Yatırımlarımızla bu aziz şehri, bu kadim kenti devletimizin, Cumhuriyetimizin başkentini hak ettiği yere taşıyacağız, makus tarihini değiştireceğiz ve Ankaramızı bir dünya başkenti yapacağız." ifadelerini kullandı.