AK Parti'nin Antalya adayları belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal belediyecilik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte adaylar:

Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan

Aksu Belediye Başkan Adayı: Durmuş Kaan Şahin

Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel

Demre Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Bekir Kıvrım

Elmalı Belediye Başkan Adayı: Durmuş Ali Gökçe

Finike Belediye Başkan Adayı: Cenk Şimşek



Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Ali Gülen

İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen

Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş



Kemer Belediye Başkan Adayı: Rahman Şeker



Kepez Belediye Başkan Adayı: Rıza Sümer

Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Sadık Önal



Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Orhan Tekin



Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Durali Kolpak

Manavgat Belediye Başkan Adayı: Süleyman Okudan

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı: Özdemir Manavoğlu

Serik Belediye Başkan Adayı: Veli Vural

"ŞEHİRLERİMİZE HİZMET İÇİN AŞK İLE ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Bundan 30 yıl önce Mahalli İdareler'de ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere zorluklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşk ile çalıştık. Belediyelerimizin kaynaklarını en doğru en hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşirelerimizin sorunlarına çözüm ürettik.



Millete hizmet yolunda bahane aramadık, belediye kaynaklarını doğru şekilde kullandık. Ulaşımdan çevreye sosyal belediyecilikten alt yapıya kadar şehirlerimiz resmen seviye atladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılama çabasındayız. Sadece kadrolarımızı değill belediyecilik vizyonumuzu yeniledik. 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. Türkiye Yüzyıılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamesi olarak kamuoyuyla paylaştık.

CHP'YE ELEŞTİRİLER



İstanbul, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya zaten harap oldu. CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Antalyamızı bir beş sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığının farkındayız.

Antalya büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü kardeşimiz bilgisiyle, tecrübesiyle, heyecanıyla, tevazuyla hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle şehrimize hizmete hazırdır.

SOSYAL BELEDİYECİLİK MESAJI



31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Gençler çocuklar yaşlılar engelliler ve kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız. Çevreye ve tabiata karşı hassas yeşil kalkınmayı benimsemiş sürdürebilir belediye yönetimlerine destek olacağız.

CHP'nin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösteriliceğinden ibaret. Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de belediyeler meydan muhaberesi yaşanmaktadır. CHP'nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirleme üzerinden bize laf atıyordu. Biz Bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisi ile çoğu zaman anlaşamasak da muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin 4 duvarı arasında vebalı gibi hapsettiler.



"HAL YOLUNA KOYACAĞIZ"



İktidarlarımız dönemi boyunca önümüze çıkan sorunları nasıl birer birer çözdüysek çalışanından emeklisine kadar vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntılarını da hal yoluna koyacağız.



Gözü ve gönlü vatandaşa hizmet yerine sürekli başka yerlerde olanların şehirlerimizi düşürdüğü durum ortadadır. Biz hep birlikte adaylarımızın yanındayız. Antalya'yı hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşturup dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmekle kalmayacak güvenliğiyle huzuruyla refahıyla en üst seviyeye çıkaracağız.