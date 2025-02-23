AK Parti'nin Büyük Kongresi bugün: Parti yönetiminde nasıl değişim olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl mesajlar verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre mesajı Haberi Görüntüle

AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yapıyor.



Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlarda ve parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde...



Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı verdi.



Bin 607 delegenin Genel Başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde oy vereceği kongre için özel tanıtım videoları ve gösteriler de hazırlandı.



09.15 75 kişiden oluşan MKYK şekillenecek. Kongre bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, A takımını oluşturacak.



Kabine değişikliği de gündemdeki yerini korurken değişimin biraz daha ötelendiği konuşuluyor. Haziran ayından TBMM için de değişikler olacak. Kanuni düzenlemeler de sağlanırsa kabine değişiminin yazın olabileceği kulisteki bilgiler arasında yer alıyor.



Kongrede, 26 Şubat'ta 71'inci yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için pasta kesileceği belirtiliyor.

09.00 Kongre salonunda coşku sabahın erken saatlerinde başladı. Salonda tribünler partililer tarafından dolduruldu.

08.30

Kongreye ev sahipliği yapacak Ankara Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı.

BİRÇOK SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ



AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yurt içi ve dışından önemli misafirler ağırlanacak.



9 siyasi partinin davet edildiği kongreye, çok sayıda yabancı siyasetçi, büyükelçi ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.



Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek. İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.



Kongrenin yapılacağı salonda, Belçika, Azerbaycan, Çin, Etiyopya, Somali, Filistin, Rusya, Kosova, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden, 16 siyasi partinin 31 temsilcisi de yerini alacak.