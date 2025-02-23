AK Parti'nin Büyük Kongresi yapıldı: AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti 8. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresinin yapılacağı salonun girişinde toplanan kalabalığa seslendi. Kongre ile yeni bir döneme giriş yaptıklarını söyleyip "Kavgasız ve şaibesiz şekilde karşınızdayız." dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri de belli oldu. MKYK'ya 39 yeni isim girdi, 36 isim ise yerini korudu. MKYK'da İYİ Parti'den istifa eden isimler Kürşat Zorlu ve Ünal Karaman, eski futbolcu Mesut Özil, Osman Gökçek ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı yer aldı. AK Parti'de yeni MYK da belli oldu. Öte yandan Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli bin 547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komgre konuşmasında önemli mesajlar verdi. Partisinin 24 yıldır sürekli kendini yenilediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önemli olan istikameti kaybetmemek.” diye konuştu.
Terörle mücadele konusunda dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedeflerinin gerçekleşeceklerini dile getirdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticilerinin son açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, “İş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasında.” dedi. Erdoğan, “Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Artık eski Türkiye yok.” ifadesini kullandı.
"Ekonomik atılım eşiğindeyiz." diye konuşan Erdoğan, enflasyonun düşeceğine işaret etti.
3 MİLLETVEKİLİ KATILDI
Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.
Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.
Bu katılımlarla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 272'ye yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerine rozet taktığı sırada kongreye katılan İYİ Parti temsilcileri salondan ayrıldı.
DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Cumhurbaşkanı 75 kişilik MKYK listelerinde değişikliğe gitti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Konya Milletvekili Ünal Karaman AK Parti'ye katılarak MKYK'nda yer aldı.
AK Parti'de MKYK ve MDK listeleri belli oldu.
AK PARTİ MKYK TOPLANDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
AK PARTİ MYK BELLİ OLDU
Yeni MKYK'nın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK kadrosunu da açıkladı.
Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş
Genel Sekreter: Eyüp Kadir İnal
Parti Sözcüsü: Ömer Çelik
İnsan Hakları: Hasan Basri Yalçın
Yerel Yönetimler: Mustafa Demir
Kültür ve Sanat: Hüseyin Yayman
Türki Devletler: Kürşad Zorlu
Ekonomi: Nihat Zeybekci
Tanıtım ve Medya: Faruk Acar
Siyasi ve Hukuki İşler: Hayati Yazıcı
Seçim İşleri: Ali İhsan Yavuz
Dış İlişkiler: Zafer Sırakaya
Teşkilat: Ahmet Büyükgümüş
Sosyal Politikalar: Fatma Betül Sayan
Mali İşler: Ahmet Baha Öğütken
Arge Başkanı: Mustafa Şen
Sağlık Politikaları: Halit Yerebakan
Sivil Toplum: Belgin Uygur
Çevre Şehircilik: Sevilay Tuncel
Bilim Teknoloji: Ömer İleri
İŞTE LİSTELER:
MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK)
ASIL ÜYE ADAYLARI
1. Abdulkadir Develi
2. Abdurrahman Akyüz
3. Ahmet Baha Öğütken
4. Ahmet Bilal Kıymaz
5. Ahmet Büyükgümüş
6. Ahmet Mücahit Arınç
7. Ali İhsan Yavuz
8. Ayşe Keşir
9. Aziz Babuşcu
10. Belgin Uygur
11. Cengiz Tokmak
12. Cihad Terzioğlu
13. Çiğdem Karaaslan
14. Derya Ayaydın
15. Dursun Ataş
16. Efkan Ala
17. Erkan Güral
18. Erkan Kandemir
19. Eyüp Kadir İnal
20. Fahrettin Yahşi
21. Fatih Sadullah Selam
22. Fatih Şahin
23. Fatma Betül Sayan Kaya
24. Fadime Zehra Şener
25. Gökhan Diktaş
26. Halit Yererbakan
27. Hamza Dağ
28. Hasan Basri Yalçın
29. Hayati Yazıcı
30. Haydar Ali Yıldız
31. Hilal Kalyoncu Koç
32. Hilmi Türkmen
33. Hülya Terzioğlu
34. Hüseyin Yayman
35. İdris Nebi Hatipoğlu
36. İsmet Gergerli
37. Kürşad Zorlu
38. Mahir Ünal
39. Mehmet Kırmızı
40. Mehmet Umut Tuncer
41. Melek Duman
42. Menderes Mehmet Tevfik Türel
43. Mesut Özil
44. Muhammed Faruk Acar
45. Mustafa Demir
46. Mustafa Elitaş
47. Mustafa Hulki Cevizoğlu
48. Mustafa Nedim Yamalı
49. Mustafa Özkan
50. Mustafa Şen
51. Naim Makas
52. Nihat Zeybetçi
53. Nilhan Ayan
54. Osman Gökçek
55. Ömer Çelik
56. Ömer Faruk Besli
57. Ömer İleri
58. Ömer Serdar
59. Önder Matlı
60. Sadettin Hülagü
61. Selçuk Sümer
62. Serap Yazıcı Özbudun
63. Serpil Kavrak
64. Sevan Sıvacıoğlu
65. Sevilay Tuncer
66. Seyithan İzsiz
67. Temel Başalan
68. Türk İslam Karakoç
69. Umut Arman Sonay
70. Ünal Karaman
71. Veli Arslan
72. Yusuf Ziya Yılmaz
73. Zafer Sırakaya
74. Zakir Avşar
75. Ziya Serdar Kılıç
YEDEK ÜYE ADAYLARI
1. Arzu Silin Günaydın
2. Aişe Nur Nacar
3. Barış Özerol
4. Burhan Çakır
5. Mücahit Yanılmaz
6. Fatime Yurduseven
7. Muhammed Emin Saraç
8. Cansın Yılmaz Yaşar
9. Emre Cemil Ayvalı
10. Davut Coşkun Şiviloğlu
11. Büşra Ergenç
12. Ceren Tuncer
13. Fehmi Küpçü
14. Jülide İskenderoğlu
15. Ensar Topçu
16. Serpil Yılmaz
17. Mahmut Eminmollaoğlu
18. Funda Ozan Akyol
19. Harun Armağan
20. Harun Çelik
21. İsmail Kaya
22. Kasım Bostan
23. Mehmet Ali Kurt
24. Mehmet Ali Okur
25. Mehmet Karabay
26. Mehmet Umur
27. Muhammed Ali Uçar
28. Murat Çiçek
29. Mustafa Hasgül
30. Mürsel Çavdar
31. Cemal Bekle
32. Ömer Arvas
33. Sevde Sena Dağlı Akdemir
34. Şebnem Kocaelçi Elgörmüş
35. Şevki Şar
MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)
ASIL ÜYE ADAYLARI
1. Abbas Aydın
2. Ayşe Deniz Çelik
3. Büşra Koyuncu
4. Cemaş Sarıhan
5. Mehmet Sarı
6. Melek Çiçek
7. Mir Sedrettin Karahan
8. Muaz Ergezen
9. Muhammet Ali Yılmaz
10. Ömer Faruk Sevgili
11. Salih Çetinkaya
12. Saliha Dönmez
13. Sena İpşirli
14. Zahir Soğanda
15. Zeynep Gül Yılmaz
YEDEK ÜYE ADAYLARI
1. Aydoğan Ahıakın
2. İsmail Can Gökbudak
3. Nureddin Çelik
4. Sinan Ensar Şahin
5. Yıldız Kara
15.10
Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli bin 547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
14.55
ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Kongrede oy verme işlemi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kürsüye gelip bu kez teşekkür konuşması yaptı.
Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
“Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. MKYK, MDK’ya seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
Her zaman ifade ediyoruz; millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışmasıdır. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde milletimize ve ülkemize hizmet mücadelesinde yeni bir heyecanla, çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Unutmayın; hizmet eden, izzet bulur.
Vatandaşlarımız sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde görüyor. Kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca çarpan kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyette. Bu umutları boşa çıkarmak gibi bir hakkımızın olmadığını sizzler de biliyorsunuz.
23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik; düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok. Bize duraksamak yok. Bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yok. Yola çıktığımız andaki heyecanla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız. Hz. Mevlana’dan ilhamla, bulanmadan, donmadan, akmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Sözlerime son verirken bir kez daha güveniniz için her birinize teşekkür ediyorum."
14.50
AK PARTİ'NİN YENİ YÖNETİMİNİN ANALİZİ
Müderrisoğlu, "Meclis'ten parti yönetimine isimlerin taşınmadığını görüyoruz. Erdoğan'ın Meclis'teki sayısal çoğunluğu önemsediğini, parti yönetimini de tahkim ederken de siyasal çoğunluğu da muhafaza etmek istediğini gösteriyor. Bu milli görüş ana damarını muhafaza edildiğini gösteriyor. Kabine bazında da bakılınca milletvekillerinden kabineye isim taşıma konusunda Erdoğan, bunu öncelikli bir formül olarak görmüyor." dedi.
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Tüzük değişikliği, delegelerin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.
Buna göre, Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" şeklinde düzenlendi.
Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere "81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)" fıkraları eklendi. Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu..
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA ABDULLAH GÜLER SEÇİLDİ
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.
Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.
Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.
Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi.
Divan Başkanlığına AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Divan Başkan Yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Divan Üyeliklerine İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş seçildi.
11.15
Gelecek Partisi kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yazıcı'nın AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor.
11.00
22 yıllık bir iktidar döneminin tarihine bakıldığında gelen giden bir sürü isim olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Asıl itibarıyla bir AK Parti davası o insanların her birinde vücut bulmuş bir davadır. Dikkat ederseniz, Cumhurbaşkanımız da şunu dile getiriyor. Kırmadan, dökmeden eskilerle birlikte yenileri de kaynaştırarak oluşturulacak bir dönüşümden bahsediyoruz." açıklamasında bulundu.
Yalçın, Türkiye Yüzyılı'nın kongresini yaktıklarını dile getirdi.
"A takımında kapsamlı bir değişim olacaktır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Taze kanlarla kendisini ifade eden bir yönetim ortaya çıkacaktır. Kapsamlı, kuşatacı, somut bir değişim olacak." dedi.
10.50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre alanına giriş yaptı.
Erdoğan, gelenlere teşekkür ederek "Adında AK, ışığında istikbal olaan bir hareketin mensubu olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. 12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu başarıyla tamamlıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kavgasız ve şaibesiz şekilde Türk halkının karşısında olduklarını dile getirdi.
Erdoğan, Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz, gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır." diye konuştu.
10.45
Türkiye Yüzyılı kapsamında ilk olağan kongre olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ben çerçevenin Türkiye Yüzyılı doğrultusunda şekilleneceği bir kadro bekliyorum. Kongreyi çok anlamlı ve heyecanlı buluyorum." dedi.
Yeni hedefin Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı olarak aktaran Bayraktari "En önemli konu olarak görüyoruz. Güçlü ekonomi için Türkiye'nin enerji ithalatını düşürmesi lazım. Bu anlamda ortaya koymaya başladığımız politikaların neticelerini alma dönemi. Artık daha büyük hedefler ortaya koyma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
10.30
"Vatandaşın gözünü kabineye diktiği kanaatindeyim." diye konuşan Öztürk, "Kongredeki değişimle kabine değişimini her zaman eş zamanlı yapar sayın Erdoğan. Ben Cumhurbaşkanı'nın geleneksel olarak kabine değiştirme oranının yüzde 30 olduğunu düşünüyorum. Ama burada ekonominin haricindeki diğer bakanlıklar vatandaşı etkiler mi? Bana göre etkilemez." dedi.
10.00
NTV özel yayınına katılan AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, AK Parti'nin Türk siyasetinin heyecanı olduğunu ifade edip "AK Parti, toplumsal ve siyasal değişimi, toplumsal talepleri ve siyasetin akışını yönetebildiği için 23 yıldan beri iktidarda. Geçtimiz 23 yıla baktığımızda Türkiye'nin sağlıkta, ulaşımda, eğitimde alt yapısını hazırlamış AK Parti var." dedi.
İMRALI'DAN ÇAĞRI
Ünal, "Türkiye'nin geldiği noktada öncelikle bölgemizde, Suriye'de ve Irak'ta teröre, teröriste ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak herhangi bir şeye Türkiye'nin tahammülü yok. " diye konuştu.
Teröre göz açtırmadıklarını ifade eden Ünal, "Mesaj açık: Ya silahları bırakacaksınız ya da siz toprağa gömüleceksiniz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki mesalara yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ünal, konuşmanın alt satırlarına ilişkin "Cumhurbaşkanımızın 2018'de kongrede ortaya koyduğu bir manifesto vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu topraklardaki varlığımızın hedefleri, 2071 hedefleri olan, bu noktaya kadar neden geldiğimizi düşünen, Türkiye'yi çocuklarımız için daha ileriye taşıyacak bunun içinde yapılacak büyük vizyonun altını dolduracak bir konuşma olacak." dedi.
09.15
Kabine değişikliği de gündemdeki yerini korurken değişimin biraz daha ötelendiği konuşuluyor. Haziran ayından TBMM için de değişikler olacak. Kanuni düzenlemeler de sağlanırsa kabine değişiminin yazın olabileceği kulisteki bilgiler arasında yer alıyor.
Kongrede, 26 Şubat'ta 71'inci yaşına girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için pasta kesileceği belirtiliyor.
BAHÇELİ'DEN ÖZEL ÇİÇEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."
09.00
08.30
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongre için çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.
Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.
Partililer ve davetlilerin, ayrıntılı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.
Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.
Salona giremeyenler, kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.
BİRÇOK SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yurt içi ve dışından önemli misafirler ağırlanacak.
Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip ediyor.
Kongreye, Anavatan Partisi genel başkan yardımcıları Semih Narlı ve Umut Çınar, Büyük Birlik Partisi genel başkan yardımcıları Tevfik Eren ile Nihat Gürbüz, CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Volkan Demir, Demokratik Sol Parti Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydoğmuş, Hür Dava Partisi Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Bozdaş, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, MHP genel başkan yardımcıları Zühal Topçu ve Yaşar Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan katıldı.
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