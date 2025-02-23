AK Parti'nin Büyük Kongresi yapıldı: AK Parti'de yeni MYK belli oldu

NTV özel yayınına katılan AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, AK Parti'nin Türk siyasetinin heyecanı olduğunu ifade edip "AK Parti, toplumsal ve siyasal değişimi, toplumsal talepleri ve siyasetin akışını yönetebildiği için 23 yıldan beri iktidarda. Geçtimiz 23 yıla baktığımızda Türkiye'nin sağlıkta, ulaşımda, eğitimde alt yapısını hazırlamış AK Parti var." dedi.

İMRALI'DAN ÇAĞRI



Ünal, "Türkiye'nin geldiği noktada öncelikle bölgemizde, Suriye'de ve Irak'ta teröre, teröriste ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak herhangi bir şeye Türkiye'nin tahammülü yok. " diye konuştu.

Teröre göz açtırmadıklarını ifade eden Ünal, "Mesaj açık: Ya silahları bırakacaksınız ya da siz toprağa gömüleceksiniz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki mesalara yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ünal, konuşmanın alt satırlarına ilişkin "Cumhurbaşkanımızın 2018'de kongrede ortaya koyduğu bir manifesto vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu topraklardaki varlığımızın hedefleri, 2071 hedefleri olan, bu noktaya kadar neden geldiğimizi düşünen, Türkiye'yi çocuklarımız için daha ileriye taşıyacak bunun içinde yapılacak büyük vizyonun altını dolduracak bir konuşma olacak." dedi.