AK Parti'nin Büyük Kongresi yapıldı: AK Parti'de yeni MYK belli oldu

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Kongrede oy verme işlemi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kürsüye gelip bu kez teşekkür konuşması yaptı.



Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. MKYK, MDK’ya seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.



Her zaman ifade ediyoruz; millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışmasıdır. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde milletimize ve ülkemize hizmet mücadelesinde yeni bir heyecanla, çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Unutmayın; hizmet eden, izzet bulur.



Vatandaşlarımız sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde görüyor. Kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca çarpan kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyette. Bu umutları boşa çıkarmak gibi bir hakkımızın olmadığını sizzler de biliyorsunuz.



23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik; düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok. Bize duraksamak yok. Bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yok. Yola çıktığımız andaki heyecanla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız. Hz. Mevlana’dan ilhamla, bulanmadan, donmadan, akmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Sözlerime son verirken bir kez daha güveniniz için her birinize teşekkür ediyorum."