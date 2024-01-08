AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum: İşten çıkarılanları geri alacağız

“HEYECANIMIZ VAR, GENÇLİĞİMİZ VAR”



İstanbul için 2 önemli başlık üzerinde çalıştıklarını söyleyen Murat Kurum, bunlardan birinin trafik problemi, dierğnin de deprem dönüşümü olduğunu ifade etti.



“İstanbul’da yaşamayı huzurlu güvenli ve dünya standartlarında yeşil ile mavisiyle muasır medeniyetler seviyesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali olan o seviyeye getirecek adımları da atacağız.” diyen Kurum, şöyle devam etti:



“Sosyal yaşamla ilgili gençliğin mutlu olduğu İstanbul inşa edeceğiz. Burada gençlerimiz emin olun bizimle birlikte belediyeyi yönetecekler. 39 ilçede onlar üniversitede mezun olacaklar. Onlarla birlikte iş ortaklığı yapacağız. Onlarla birlikte bu şehrin kalkınması adına adımlar atacağız. Kadınlarımızla birlikte o kapattıkları İSMEK’i açıp İSMEK ile birlikte oluşturacağız. İSMEK ile birlikte kadınlarımızı iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. İstanbullara ilişkin projelerimiz hedeflerimiz var. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. İnşallah projelerimizi çok yakında paylaşacağız.”

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