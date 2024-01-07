AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz

Yerel seçim yaklaşıyor. AK Parti, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 26 kentte belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu söyledi.

Murat Kurum, burada bir açıklama yapıyor. Kurum’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün gerçekten heyecanlıyız, coşkuluyuz. Herkesin huzur içerisnde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzurluyoruz. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

İstanbul’da yaşayan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Benden duasını hiç esirgemeyen canım anneme ve babama her zaman yanımda olan, bana destek veren sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Başta İstanbulumuzun efsane belediye başkanı, bu şehre sevdalı liderimize, sayın cumhurbaşkanımıza, bu şehre hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimize buradan selamlarımı sunuyorum."

İLK AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN: SADECE İSTANBUL



Kurum isminin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Paylaşımında, “İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.” diyen Kurum, “Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye’den sonra sadece İstanbul’a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!” ifadelerini kullandı.