AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti (Yaşar Yakış kimdir?)

AK Parti'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti. Aynı zamanda AK Parti'nin kurucularından olan eski dışişleri bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşındaydı.

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti (Yaşar Yakış kimdir?)

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve partinin ilk hükümetinin dışişleri bakanı olan Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yakış'ın çarşamba sabahı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti (Yaşar Yakış kimdir?) - 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "İki gün önce hastanede ziyaret ettiğim, bugün de ailesine taziye ziyaretinde bulunduğum önceki Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış'ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938 yılında Akçakoca’da doğan Yaşar Yakış, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığındaki görevine başlamıştır.

İlk yurtdışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğuna atanan Yakış, Lagos, Roma, ve Şam Büyükelçiliklerimiz ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğimizde de çeşitli görevler üstlenmiştir.

Yakış, 1985 yılında, Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu’nu kurarak başkanlığını da üstlenmiştir.

1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur.

1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

Büyükelçi Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olarak siyasete atılmıştır. Halen anılan partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den Milletvekili seçilmiş, 18 Kasım 2002 tarihinde de T.C. Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış’ın Ortadoğu’ya ilişkin, çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan “Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorunları” adlı bir kitabı da kaleme almıştır.

Yakış, Türk-Suudi ilişkilerinin gelişmesine katkısı nedeniyle, Suudi Hükümeti tarafından Kral Abdülaziz Nişanı(birinci derece) ile taltif edilmiştir.

19.11.2002 - 14.03.2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır, evli ve bir çocuk babasıdır.


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