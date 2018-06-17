AK Parti’nin Yenikapı’da düzenlediği miting için vatandaşların alana gelişleri devam ediyor.



Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılacak.



Miting alanına eski Başbakan Tansu Çiller’in de geldiği görüldü.



Çiller, gazetecilerin “Siyasete dönecek misiniz?” sorusuna "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi.





Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu.

Meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı.



Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.



Miting için vatandaşlar alana gelmeye başlarken, güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor.

Öte yandan, alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor.



Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.

Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.



Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı.



Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.



AK Parti’nin mitingi için 15 bin polisin görevlendirildi.