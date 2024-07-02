AK Parti'nin kampı sona erdi

Haber: Özgür Akbaş

AK Parti'nin tevazu, samimiyet ve gayret temasıyla düzenlediği Yerel Yönetimler Kampı sona erdi.

Kızılcahamam’da gerçekleşen ve üç gün süren kampta, 31 Mart yerel seçim sonuçları tüm yönleriyle değerlendirildi.



Şehirlerin ihtiyaçları ve projeler ile gelecek dönemin yol haritası ele alındı.



SUNUMLAR YAPILDI



3 gün süren kampta, belediye başkanlarının, hem parti yönetimi hem de hükümet politikalarıyla uyumunun ve koordinasyonunun sağlanabilmesi için kamp boyunca genel başkan yardımcıları ve bakanlar tarafından sunumlar yapıldı.



Gelecek döneme ilişkin yol haritasının da görüşüldüğü kampta ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularında sunumlar yapıldı.



Deprem bölgesinde, yaraları sarmaya yönelik proje bazlı çalışmalar ile yapılması gerekenler de ele alındı.



BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖNERİLERİ DE DİNLENDİ



Kampın son gününde ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz görev alanlarıyla ilgili sunum yaptı.



Ardından bakan yardımcıları, belediye başkanlarının önerilerini ve taleplerini dinledi.



"KUCAKLAYICI BİR DİL"



541'i belediye başkanı olmak üzere toplam 629 yerel yöneticinin katıldığı kampta, belediye başkanlarından yerel seçimlerin artık geride kaldığı ve oy versin vermesin tüm toplum kesimlerini kucaklayıcı bir dil kullanarak şehirlerini yönetmeleri istendi.