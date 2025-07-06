AK Parti'nin Kızılcahamam kampı: "Seçimsiz üç yıllık dönemi planlıyoruz"

"Yaklaşık iki gün boyunca sürecek bu kampta güvenlik, toplum, öte yandan kalkınma ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda meseleleri kabine üyelerimizle, milletvekillerimiz MKYK üyelerimiz, MYK üyelerimiz ele alacak."

11 Temmuz'da Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştireceklerini açıklayan İnan, "Burada 2025- 2026 içerisinde tüm kadrolarımızda milletimizle buluşmak için ve milletimizle ilgili konuları daha hızlı bir şekilde ilerletmek için hangi konularda hızlı hareket edebiliriz? Bunları masaya yatıracağız." dedi.

"SEÇİMSİZ ÜÇ YILLIK DÖNEMİ PLANLIYORUZ"

Önlerinde üç senelik seçimsiz bir dönem beklediğini ifade eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemin planlamak yeni dönem yol haritalarının sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın tüm milletvekillerimize, MKYK üyelerimize paylaşacağı bir ortam olacak.

Her kampta zaten liderimiz bu yeni yol haritasını hem iç politikada hem dış politikada ve diğer bakanlıklar ölçüsünde bizlere paylaşır, bizler de o noktada dersimize çalışır, bir seneyi o stratejik plan çerçevesinde hayata geçeriz.

AK Parti bu noktada çok kurumsal bir parti. Özellikle ortaya koyduğu seçim beyannamesinden tutun, bu kamplarda almış olduğumuz kararları çok sıkı bir şekilde takip eden parti. Sonrasında biz liderimize, genel başkanımıza bu takip ettiğimiz performans raporlarını da kendisine zaten sıkça aktarıyoruz.

Bu kampta yine yeni dönem yol haritamız özellikle 2025- 2026 senesindeki ortaya koyacağımız stratejileri de tartışıp liderimize arz edip sonra liderimizin de ortaya koyacağı vizyonla biz milletimiz için tüm hızla çalışmaya parti olarak devam edeceğiz."

