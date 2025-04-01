AK Parti'nin kurucularından Burhan Abiş hayatını kaybetti (Burhan Abiş kimdir?)

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde vefat eden Abiş, evli ve dört çocuk babasıydı.

TAZİYE MESAJLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı Eski Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:



"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."



BURHAN ABİŞ KİMDİR?



1946 doğumlu olan Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yapmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır.