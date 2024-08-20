AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti (Nazif Gürdoğan kimdir?)

AK Parti’nin kurucularından yazar Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti. Gürdoğan'ın vefat haberi Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) "X" hesabı üzerinden paylaşıldı.

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti (Nazif Gürdoğan kimdir?)

AK Parti'nin kurucularından Eskişehiri Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından 'de defnedilecek.

Yazarlar Birliği'nin (TYB) resmi hesabından yapılan açıklamada; "TYB üyesi, yazar, akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet, makamı âlî olsun. Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan TYB Genel Başkanı" denildi.

AK Parti’nin kurucularından Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti (Nazif Gürdoğan kimdir?) - 1

NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?

'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.

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