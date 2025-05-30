AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş olarak belirlendi.

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti, TBMM Başkanlığı adaylığı için ’un adını bildirecek.

Kurtulmuş'un adaylık başvurusunun bugün saat 15.30’da TBMM Genel Sekreterliği’ne sunulması bekleniyor.

TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

TBMM 28 Mayıs’ta seçim sürecine başladı.

Seçim sürecinin ilk beş gününde alınan başvuruların ardından yeni Başkanının belirlenmesi için 3 Haziran'da gizli oylamayla seçim yapılacak.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oyu almak gerekiyor.

Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 üyenin oyunu alan aday başkan seçilecek.

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