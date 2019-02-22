TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.



Mustafa Şentop'un başvuru dilekçesi, Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a sunuldu.



Şentop'un başvuru dilekçesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzası ile verildi.



Şentop, dilekçesini AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Akbaşoğlu, Bülent Turan, Cahit Özkan ve partili milletvekilleri ile birlikte verdi.



Şentop'un başvuru dilekçesini Adan'a teslim eden Grup Başkanvekili Muş, "Bugün Mustafa Şentop hocamızı aday olarak öneriyoruz" dedi.



Şentop da "Yetkili kurullarımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, bu görev bana ifa edildi" diye konuştu.



TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor. Meclis, pazar günü saat 12.00'de toplanarak yeni başkanı seçecek.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

1968 yılında Tekirdağ'da doğan Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.



1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Halen TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyor.



İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babası.