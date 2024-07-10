AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak

Eylül ya da ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan AK Parti, büyük kongresini ise 2025'te yapmayı planlıyor.

AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak

AK Parti'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.

Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen " Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor.

Bu arada AK Parti'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

88 kişiye mezar olan Elit Apartmanı'nın mühürlendiği ortaya çıktı: "Belediyeye bağış yapıldı, mühür kaldırıldı"

88 kişiye mezar olan Elit Apartmanı'nın mühürlendiği ortaya çıktı: "Belediyeye bağış yapıldı, mühür kaldırıldı"

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısı

KADES'e bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı

KADES'e bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda ceset bulundu

Küçükçekmece'de ağaçlık alanda ceset bulundu

Dicle Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Dicle Nehri'nde kadın cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...