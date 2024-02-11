AK Parti'nin seçim çalışmasında silahlı saldırı | Bakan Yerlikaya'dan açıklama

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI



Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama şunu söyleyeyim biz, 31 Mart seçimi öncesinde, bu sayılı günler kala, seçim günü ve seçimden sonra her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var güvenlik birimlerimizle beraber. Hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."



Birliklerine, beraberliklerine, bu demokratik ortama kim yan bakıyorsa, onlara düz bakmak gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Yerlikaya, "Devletimiz, milletimiz, birlik beraberlik içerisinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir. Her zaman değerli basın mensuplarımızla bir araya geldiğimizde bunu paylaşıyoruz. Şu anda da zaten emniyetimiz az önce de ifade ettim, çalışıyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. En ufak bir gelişme olduğu zaman da bunu sizlerle beraber paylaşacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

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