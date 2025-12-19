AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırladığı rapor, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eklemeler istediği rapor, son rötuşlarla 53 sayfadan 60 sayfaya çıktı.

NTV'nin ulaştığı 15 başlıktan oluşan raporda "umut hakkı" vurgusu bulunmuyor.

PKK terör örgütü mensuplarının entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içinde yapılması gerekenlerin öneri olarak sıralandığı raporda, kendini fesheden terör örgütüne yönelik müstakil, özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı belirtiliyor.

Raporda terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu. Raporun sonunda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu var.

AK Parti hazırlanan raporu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

ART ARDA ÜÇ ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Sürece ilişkin art arda üç önemli görüşme yapılacak.

İlk görüşme hafta sonu gerçekleşecek. AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

PAZARTESİ GÜNÜ İKİ TOPLANTI VAR

Bu görüşme sonrasında pazartesi günü de önemli görüşmeler gerçekleşecek.

İlk görüşme DEM Parti heyeti ile CHP arasında. İki partinin yetkili isimleri saat 12.00'de bir araya gelecek.

CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası komisyonun koordinatör grup başkanvekilleri bir araya gelecek.

Bu görüşme ise saat 16.00'da başlayacak.

CHP RAPORU TBMM'YE SUNDU

MHP ve DEM Parti'nin ardından CHP de sürece ilişkin raporunu tamamladı. Rapor, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

FETİ YILDIZ'DAN TEPKİ

MHP'den CHP'nin Meclis'e sunduğu süreç raporuna da eleştiri geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Raporda Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok" dedi.

Yıldız, "Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba." ifadelerini de kullandı.

DEM HEYETİ MHP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.