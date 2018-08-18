İlişkili Haber Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı

Son dakika haberi!

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday listeleri kesinleşerek seçime geçildi.



AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için adaylar belirlendi.



MKYK'nın 50 kişilik listesinde adayların 42’si milletvekillerinden oluştu. Aralarında Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal’ın da bulunduğu 21 isim yerini korudu.



Kabinede yer almayan eski bakanlar Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik, Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Bülent Tüfenkci, Fatma Betül Sayan Kaya ve Mehmet Özhaseki, MKYK listesine girdi.



Milletvekilliğinden istifa ederek yeni sistemin kabinesine giren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım MKYK listesinde yer almadı.



Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Ravza Kavakcı Kan ile Bekir Bozdağ, Burhan Kuzu, Mehmet Muş da yeni parti yönetiminde yer almadı.



MKYK'da 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer buldu.



15 Temmuz gazisi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun da parti yönetimine girmesi dikkati çekti.

YENİ MKYK'DA YER ALAN İSİMLER

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asıl üye adayları Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, Halil İbrahim Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenlioğlu oldu.



MKYK yedek üye adayları da şöyle:



"Ayşe Güliz Yılman, Alaaddin Parlak, Nevzat Şatıroğlu, Ayşenur Nacar, Salih Fırat, Muhammet Müfit Aydın, Mehmet Altay, Müzehher Belma Erdoğan, Ahmet Mücahit Arınç, Neslihan Cenk, Hüseyin Yayman, İsa Sinan Göktaş, Cemal Taşar, Nazan Aytop, Çiğdem Koncagül, Mehmet Akif Kalaycı, Hakkı Şanlı, Sevde Sena Dağlı, Esme Özbağ, Muhammed Fatih Gök, Azmi Ekinci, Şengül Karslı, Emre Ete, Eyüp Özsoy, Davut Coşkun Şiviloğlu.''



MERKEZ DİSİPLİN KURULU



Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelikleri için Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç aday gösterildi.



Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği için Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker ile Ayşe Keşir aday oldu.



Asıl ve yedek üyelerinin kesin listesi açıklandıktan sonra genel başkanlık ve parti yönetim organları için seçim birlikte yapıldı. Seçimler, gizli oy açık tasnif esasına göre gerçekleştirildi.



MKYK LİSTESİNDE 29 YENİ İSİM



AK Parti'nin bugün yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 29 kişi listede yer almazken, bu isimler yerine 29 yeni isim görevlendirildi.

MKYK'ya giren 29 isim şöyle:



"Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hatice Merve Tatar, İffet Polat, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Tuğba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenlioğlu.''



MEVCUT MKYK'DAN YENİ LİSTEDE YER ALMAYANLAR



Mevcut MKYK'da görev yapan Abdulhamit Gül, Hacı Ahmet Özdemir, Ali Aydınoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Fevzi Şanverdi, İsa Sinan Göktaş, İshak Gazel, İsmail Emrah Karayel, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Mustafa Savaş, Mustafa Hilmi Dülger, Ravza Kavakcı Kan, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan ve Zeynep Alkış yeni listede yer almadı.



MKYK'DA YERİNİ KORUYANLAR



MKYK listesinde Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Vedat Demiröz yerini korudu.