AK Parti'nin yeni sloganı belli oldu

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongre hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.



Partinin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 8. Olağan Kongresi'nde slogan, "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.



Sloganda partinin ismiyle özdeşleşen "AK" kelimesine vurgu yapıyor.



"İstikbal" ifadesinde ise AK Parti'nin Türkiye'nin geleceğine yönelik hedeflerini ve adımlarını temsil ettiği ifade edildi.



Alt sloganların ise 16 başlıktan oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde belirleneceği öğrenildi. Türkiye Yüzyılı vizyonunda, "sürdürülebilirliğin, kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin, şefkatin yüzyılı" başlıkları yer almıştı.

