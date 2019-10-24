AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nın, belediyelerde genel sekreter ve genel müdür atamaların da yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırması planlanıyor.

Genel sekreter mevcut durumda başkanın talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atanıyor.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre taslakta, "Genel sekreterler ve genel müdürlerin görev süreleri başkanın görev süre siyle sınırlıdır" ifadesinin yer aldığı bir madde ile başkanın ekibi ile gelip ekibi ile gitmesi öngörülüyor. Genel sekreterin, Cumhurbaşkanı onayı ile atanabileceği de sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek öngörüler arasında yer alıyor. Genel sekreterin yanı sıra, genel müdürlerin de aynı şekilde atanması planlanıyor. Böylelikle başkanın görev süresinin bitmesi halinde ekibinin de görevi sona erecek. Mevcut durumda genel sekreter atamasında onay süresinde sınır bulunmazken, yeni planlama ile süre sınırı da olabilecek.



GELİR TABLOSU DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanları ile Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı toplantıda, başkanlar gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerini iletmişti. Taslakta 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranları ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Belediyeler arasındaki gelir adaletsizliğinin önüne geçmek için ortalamanın altında kalan 25 belediyenin vergi paylarının arttırılması planlanıyor. Listenin en başında sırasıyla Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum var. Bu beş ilin aldığı payın baskılanacağı belirtiliyor. Mevcut düzenlemede bir ilin yüzölçümü ve nüfus dağılımı daha az olmasına rağmen sanayi şehri olduğu için bütçeden daha çok pay alabiliyor. Yeni düzenleme ile sanayi ye. rine, nüfus dağılımı ve yüzölçümüne bakılacak.



BELEDİYE GÖREVİ İHMAL EDERSE



Taslağa göre 'halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren' konularda, belediyenin gereken adımı atmaması durumunda, Valilik İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 gün içinde değerlendirme yapılıp aksayan hizmeti valilik üstlenecek.

