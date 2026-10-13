AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özdemir'den açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dün Başkanvekili Büşra Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Büşra Özdemir, son dönemde hakkında çıkan haberler ve AK Parti ’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"BİR HAFTADIR ÇOK YORUCU SÜREÇ"

Hakkındaki iddialara bugüne kadar yanıt vermemeyi tercih ettiğini belirten Özdemir, “Son günlerde, aslında son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Fark etmişsinizdir, benim de böyle bir alışkanlığım var, cevap vermeyi tercih etmiyorum. O da benim yapım diyelim. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı." diye konuştu.

Görevinin zorluğuna dikkat çeken Özdemir, “Ben zaten yeterince çok zor bir dönemde göreve geldim, zor bir görevi devraldım ve bu görevi de elimden gelen en iyisiyle yaptığımı düşünüyorum. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışıyorum." dedi.

"CHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPIYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Özdemir, nezaket çağrısında bulundu. Özdemir, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum. Bu tarz konuşmalar, birilerinin adı konuşulurken de insanların biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ BU ŞEHRE HİZMET ETMEK"

Antalya’nın turizm ve tarım açısından önemine değinen Özdemir, yerel yönetimlerin temel sorumluluğunun kente hizmet etmek olduğunu belirtti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Özdemir, bu temasların karşılıklı saygı ve diyalog çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yeni Parti 'den bir açıklama geldi. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı iddialarının MYK'da gündeme gelip gelmediği sorulan Emre, "Sabah itibarıyla kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, katıldığı bir programda AK Parti'ye yeni katılımların olabileceğini belirterek "İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var." demişti.

Bu açıklamanın ardından söz konusu kişinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'li Büşra Özdemir (37) başkanvekili seçilmişti.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özdemir, yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğine başladı.

Büşra Özdemir 2014 yılında Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi, 2019 yılında Antalya Büyükşehir ve Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Özdemir 2024 yerel seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı oldu ancak aday gösterilmedi, Büyükşehir ve Kepez Belediyesi Meclis Üyesi oldu.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, geçtiğimiz hafta çarşamba günü AK Parti'ye katılmıştı. Bu adımla birlikte yönetim, kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçmişti.