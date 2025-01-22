AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu kimdir, kaç yaşında, nereli? (Kürşad Zorlu'nun özgeçmişi)

Siyasetçi, akademisyen ve yazar olan Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur.

İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamlayan Kürşad Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve yönetim bilimleri ana bilim dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. önetim ve strateji alanlarında doçent unvanına sahip olan Kürşad Zorlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştır.



19 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katıldı, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığı görevine getirildi.



2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nın ardından İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı görevine getirildi.



İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.