Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölüşüm kavgasının ortasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki haftalık grup toplantısında konuşuyor.

"AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 güncel üye sayısıyla bu alanda zirvede olduğunu söyledi.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugün partiye yeni katılımlar olacağını açıkladı.

“BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

"Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima açık olacaktır." diye konuştu.

"2026 REFORM YILI OLACAK"

"Her zaman Türk milletinin büyüklüğüne uygun şekilde hareket ettik." diyen Erdoğan, 2025 yılında birinci önceliklerinin deprem bölgesindeki çalışmalar olduğunu ifade etti.

Afet konutları için depremzedelere verdikleri sözü tutmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Biz sadece konut yapmadık. Deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

"BÖLÜŞÜM KAVGASININ TAM ORTASINDAYIZ"

Dünyanın ciddi tehditlerle yüzleştiğini ifade eden Erdoğan, "Küresel ekonomi çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin içine sürükleniyor." dedi.

Batı dünyasının yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını kaybettiğini söyleyen Erdoğan, "Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ SU KESİNTİLERİ

Erdoğan konuşmasında Başkent Ankara'daki su kesintilerine de değindi. "2026 Türkiyesinde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık." diyen Erdoğan, "Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vermedik." şeklinde konuştu.