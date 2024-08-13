AK Parti’ye yeni katılımlar | Hamza Dağ: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’ye yeni katılımlar olacağını açıkladı. “Yarın hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak.” diyen Dağ, bunlardan 15’nin belediye başkanı, 2’sinin ise milletvekili olduğunu söyledi. Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

AK Parti’ye yeni katılımlar | Hamza Dağ: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin katılımı olacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını söyledi.

“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.” diyen  Hamza Dağ, AK Parti’ye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı.

“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklandığını anlattı.

"15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ PARTİYE KATILACAK"

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.

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