Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/2 için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav uygulamasıyla ilgili ayrıntıları inceliyor. ALES/2 sınav kılavuzunda saat, süre ve soru bilgilerine yer verilmişti.

ALES SAATİ VE SÜRESİ HAKKINDA Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.