Akademisyen cinayetinde kamu görevlilerine ihmalden hapis cezası: "Koruma kararı uygulanmadı"

SANIKLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI



Geride kalan süreçte ailenin avukatları, Serpil Erfındık'ın öldürülmeden önce eski eşi Atik hakkındaki şikayetlerine rağmen, korunması için yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle polis ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunda bulunulan memurlar hakkında İzmir Valiliği soruşturma izni vermeyince savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine avukatlar, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



Anayasa Mahkemesi 29 Eylül 2021'de memurların Erfındık'ın ölümünde sorumlu olduklarına karar verip, kapatılan soruşturmanın tekrar açılmasına hükmetti. Bu kararın ardından dönemin İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olan Z.Y. (47), görevli polis memurları A.İ.Ö. (52), G.İ. (44), B.B., R.K.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay İ.Ö. ve Genel İdari Hizmetler memurları M.F.O. (30) ile S.S. (52) hakkında "görevi ihmal" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



Sanıkların yargılandığı davada 22 Mart'ta karar çıktı. Sanık A.İ.Ö, G.İ., B.B., M.F.O., S.S. ve İ.Ö.'nün ayrı ayrı beraatine hükmedildi. Diğer sanıklar Z.Y. ve R.K.S. hakkında ise önce 9 ay, ardından iyi hal indirimi yapılıp 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca her iki sanık için hükmün açıklanması geri bırakıldı.



"EKİBİ YÖNLENDİRMEYEREK GÖREVİNİ İHMAL ETMİŞ"



Mahkeme, davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.



Karara göre, 21 Haziran 2013 tarihinde sanık Vedat Atik, Serpil Erfındık'ı ölümle tehdit etti. Serpil Erfındık, Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi'ne başvurarak şikayette bulundu. Bu şikayetle ilgili olarak İzmir 15. Aile Mahkemesi, 25 Haziran 2023 tarihinde koruma kararı verdi.



Mahkeme kararının yerine getirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık da "kararın uygulanması takibi, denetlenmesi" için ilgili polis merkezine iletti. Ancak Aile Mahkemesi'nin kararının infazı için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu görevi çalışanlardan birine ya da bir ekibe yönlendirmeyerek hiçbir işlem yapılmamış olması nedeniyle o zamanki polis merkez amiri R.K.Z.'nin ihmalli davranışı sebebiyle görevini ihmal ettiği anlaşıldığına kararda yer verildi.



Bu ihmalin Erfındık'ın korunmasına yönelik bir mağduriyet oluşturup, oluşturmadığı açısından yapılan değerlendirmede ise Anayasa Mahkemesi'nin kararında belirttiği, bilirkişilerin raporlarında izah ettiği üzere koruma kararlarının devletin bu amaçla düzenlediği kanunlara uygun çıkarıldığı ve bu kararların uygulanmasındaki 'devlet iradesinin gücünü ve kararlılığını bu kararların ve buna dayalı görevlerin yerine getirilmesi ile ortaya konulduğu' değerlendirildiğinde, bu ihmal oluşturan davranışın ölümü gerçekleştiren fail Vedat Atik'in "devletin gücünü ve kuvvetini, kararlılığını yeteri kadar görüp anlamamasına ve cesaretlenmesine sebep" olarak bir mağduriyet doğurduğu da kabul edilerek, atılı ihmal eyleminin mağduriyet doğurması sebebiyle de görevi ihmal suçunun oluşturduğu kaydedildi.