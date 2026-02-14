Akademisyen Gülçin Bilgin Turna'nın sır ölümü

Rize'de bir akademisyen, evinin balkonundan beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), Fener Mahallesi'nde bir binanın 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekipler, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Turna için taziye mesajı yayımlandı.