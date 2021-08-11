Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran sanığın yargılanmasına başlandı

Akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya İstanbul Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek şişeyle vuran Eray Çakın’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eray Çakın, SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Neşe Nur Akkaya katılmazken, taraf avukatları ise hazır bulundu.







"CİNSEL YÖNELİMİME İLİŞKİN HAKARETTE BULUNDULAR"



Duruşmada savunması sorulan Çakın, olay günü parkta oturduğunu söyleyerek, “Aramızda 2 metre kadar bir mesafe vardı. Bir kedi, müştekinin yanına gitti. Kedi tırmalayınca onlar da kediyi ittirdiler. Ben de güzelce uyardım. Kedi ikinci kez yanlarına gidince Neşe Nur Akkaya kediye tekme attı. Ben de, 'buradaki tüm parklarda kedi var başka bir parka gidebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine, 'sen sus karı kılıklı ergen' şeklinde cinsel yönelimime ilişkin hakarette bulundular” dedi.



Kendisinin müştekilere ‘bana hakaret edemezsiniz’ dediğini söyleyen sanık, “Bana hakaret ettiklerinde aklıma Gaziosmanpaşa geldi. O yüzden Gaziosmanpaşa'da bir parka gidin dedim. Elimde içinde çok az su bulunan bir pet şişe vardı, amacım şişeyi yere fırlatmaktı, ancak Neşe Nur kalkmaya yönelik hamle yapınca şişe yüzüne geldi bende elimden şişeyi bırakamayınca birkaç kez vurdum" diye konuştu.

"SOMUT BİR OLAY OLMAMASINA RAĞMEN 2 AYDIR TUTUKLUYUM"



Çakın savunmasının devamında, “Benim ailemde de başörtülü kadınlar var. Ayrıca müşteki olaydan 3 gün sonra gidip darp raporu aldı. Kadınlara her zaman yardım etmek isteyen biriyim. Burada somut bir olay olmamasına rağmen 2 aydır tutukluyum.Beraatımı talep ediyorum” sözlerini kullandı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ebrar Kula ise, "Olay günü parkta oturuyorduk. Karşı tarafta oturan iki tesettürlü kadın vardı. Eray, kadınlardan birinin kediyi ittiğini ve vurduğunu gördü. Ben de gördüm. Eray da 'neden böyle bir şey yapıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun' dedi. Olayın büyüyeceğini düşünmemiştim. Kadınlardan biri Eray'a, 'i ergen' dedi. Eray kalkıp şişeyi fırlattı. Vurduğunu görmedim. Karşı taraf, 'biz bu ülkede yaşayamıyoruz' dedi. Çevredeki insanlar da, 'Ne ilgisi var, olayın bununla bir ilgisi yok' diyerek tepki gösterdi" şeklinde konuştu.



"ŞİŞEYİ İKİ KEZ DAHA ALARAK KAFASINA VURDU"



Diğer tanık Çağlayan Pektaş ise olay günü parkta oturduğunu söyleyerek, “Biraz ileride iki bayan oturuyordu, ismini daha sonra öğrendiğim Neşe Hanım bir kediyi itekleyip tekme atınca Eray ‘ne yapıyorsun’ diye tepki gösterdi o da ‘sana ne’ diye cevap verdi. Eray ‘burası kedi parkı, eğer rahatsız oluyorsanız Gaziosmanpaşa’da bir parka gidebilirsiniz’ dedi. Neşe isimli bayan ‘i ergen kes sesini’ diye cevap verince Eray elinde yarısı dolu pet su şişesini fırlattı" beyanında bulundu.



Pektaş ayrıca Çakın'ın yerden şişeyi alarak iki kez daha Akkaya'nın kafasına vurduğunu söyledi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, işleniş biçimi ve delillerin henüz toplanmamış olmasını dikkate alarak Çakın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eray Çakın'ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın ‘silahla kasten yaralama' suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsi talep edildi.

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