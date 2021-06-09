Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya termoslu saldırı

İstanbul'da kadın akademisyen, parkta bir kişinin saldırısına uğradı.

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda parkta otururken kedileri seviyordu.



''SİZİN GİBİLERİ İSTEMİYORUZ'' DEYİP TERMOSLA VURDU



İddiaya göre Eray Çakın adlı kişi, “Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin” dedi ve Neşe Nur Akkaya'ya elindeki termosla vurdu.



GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI



Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp raporu alan Akkaya saldırgandan şikayetçi oldu.



ART ARDA TEPKİLER



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık saldırıya tepki gösterdi.



Altun "Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı 'insan hakları' savunucuları, 'kadın hakları' aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar?

Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı?'' dedi.

Bakan Yanık ise davaya müdahil olacaklarını duyurdu.



EZGİ MOLA'DAN DESTEK



Ezgi Mola gibi ünlü sanatçılar da Neşe Nur Akkaya'ya sosyal medyadan destek verdi.