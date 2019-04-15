İstanbul Beylerbeyi'ndeki Abdullah Ağa Hamamı Sokağı'nı mesken edinen 17 yaşındaki 'Çıtır' isimli köpek için Çelen Apartmanı sakinleri bahçede kulübe yaptırdı. Çıtır ise 28 Ağustos 2017'de ortadan kayboldu.

Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre mahalleli, Çıtır'ın aynı apartmanda yaşayan akademisyen Özlem Kumrular tarafından hayvan barınağına bırakıldığını öğrendi. Bakımevinden de, kendilerine koma halinde getirilen Çıtır'ın 2 Eylül'de öldüğü açıklaması yapıldı.

Şikayet üzerine Özlem Kumrular hakkında 'haksız yere sahipli hayvanı öldürme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında ifade veren Kumrular şunları söyledi:

"Uzun süre köpek katili olarak adlandırılmak ve haksız bir lince uğramak beni çok üzdü. Kendisi yılın çok büyük bir bölümünü apartmanda geçirmemesine rağmen köpek yaz-kış her gün 3'üncü katta paspasın üzerinde yaşamaktaydı. Çıtır'ın üzerinden atlayarak dairemize ulaşmak durumunda kalıyorduk. Defalarca belediyeye başvuru yaptım. Bir cevap alınamadı. Bir gün eve uğradığımda Çıtır'ı çok yaşlı ve yorgun bir şekilde apartmanda gördüm. Çıtır'ı gizlice kaçırmadım. Apartman sakinlerinin gözü önünde yorgana sararak Ataköy'deki aile evimizin bahçesine götürdüm. İlk etapta bahçemizde besledik. Ben yurt dışına gidince kardeşim 153'ü arayarak yardım istedi. 7/24 rehabilitasyon yapılan Cebeci Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi. Çıtır insan yaşına vurulduğunda 119 yaşındaydı. Çok yaşlıydı ve kalıtsal, kronik hastalığı da varmış."

Davayı açan Naile Karakaya'nın avukatından, "Bakıma muhtaç bir köpeğin yaşam alanından uzaklaştırılması mala zarar verme suçunu oluşturur. Apartmandaki problemler kimseye suç işleme hakkı vermez" açıklaması geldi.

Dava, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.