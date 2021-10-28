Akademisyeni 2 milyon 550 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlılar, bu kez bir profesörü hedef aldı.



Edirne'de akademisyen, şüphelilerin yönlendirmesiyle 2 milyon 550 bin liranın bir kısmını elden, bir kısmını da banka hesabı aracılığıyla teslim etti.

Dolandırıldığını fark eden akademisyen, polise şikayette bulundu.



Mağdurun şüphelilerle buluştuğu bölgede güvenlik kamerası kayıtları incelendi.



Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.