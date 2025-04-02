Akademisyenler tuzağa düştü: Polis ve savcı yalanıyla milyonlarca lira dolandırıldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan kişilerce 77 yaşındaki emekli Ü.Ü. ile 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y'nin dolandırılmasıyla ilgili çalışma yaptı.



Ekipler, 20 Şubat'ta Kadıköy'de Ü.Ü'nün, kendilerini telefonla arayıp polis veya savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle bin dolar ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ikametine yakın yere gelen bir zanlıya elden verdiğini, daha sonra yine şüphelilerin vermiş olduğu hesaba 100 bin lira göndererek dolandırıldığı anlaşıldı.



AYNI YÖNTEMLE BAŞKA BİR DOLANDIRICILIK



Üsküdar'da akademisyen A.Ş.Y'nin de 12 Şubat'ta aynı yöntemle 30 bin euro ve 12 bin dolar ile 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınarak dolandırıldığı belirlendi.



TUTUKLANDILAR



Yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheliler M.K. (32), D.D. (52) ve S.Y. (31) yakalandı.



Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlen 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Olaya ilişkin polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda aranan şüpheli M.B. de Kocaeli'de gözaltına alındı.



Hakkında başka suçtan 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bu şüpheli de sevk edildiği adliyede dolandırıcılıktan tutuklandı.