Akademisyenlerden SGK'ya usulsüz tahsilat ve ameliyat manipülasyonu

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) rektör yardımcılığı, başhekimlik gibi görevlerde bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Prof. Dr. M.T. ile birlikte Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Öğr. Gör. Dr. M.A.'nın geçen mart ayında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.



SGK'YA USULSÜZ TAHSİLAT VE AMELİYAT MANİPÜLASYONU



Soruşturma sonunda profesörler M.T., A.B.T. ve Ü.O. ile Dr. M.A.'nın, görev yaptıkları klinikte SGK mevzuatına aykırı işlemler yaptıkları, ameliyat kodlarını manipüle ederek usulsüz tahsilatlar gerçekleştirdikleri belirlendi.



Raporda, bazı ameliyatların hiç yapılmadığı halde sisteme yapılmış gibi girildiği, ay sonunda yapılan ameliyatların ise bir sonraki ay yeniden yapılmış gibi gösterilerek SGK'dan ikinci kez ücret tahsil edildiği ifade edildi.



KANSER HASTALARININ TEDAVİSİ GECİKTİRİLDİ



Söz konusu akademisyenlerin, kanser veya kanser şüphesi bulunan hastaların ameliyatlarını "yoğun bakım yeri yok" gerekçesiyle erteledikleri ve kendi özel hasta gruplarına öncelik verdikleri tespit edildi.



Soruşturmada, “Kanser hastalarına haftalar sonrasına randevu verdirirken robotik uyku apnesi ameliyatı gibi kendi hastalarını öncelikli olarak yoğun bakıma aldılar." gibi iddialar yer aldı.



ASİSTANLARA MOBBİNG VE EĞİTİM ENGELİ İDDİASI



Soruşturma raporunda, 4 akademisyenin araştırma görevlilerine sistematik baskı ve mobbing uyguladığı da ifade edildi.



Ayrıca raporda, akademisyenlerin bazı asistanların eğitim hakkını bilerek engelledikleri de öne sürüldü.



Öğretim görevlilerin asistanlara psikolojik şiddet uyguladıkları da aktarıldı.



Bazı araştırma görevlilerinin, "Senin hakkında öyle iddialarda bulunurum ki psikolojik olarak rahatsız ederim. İstanbul-Ankara gezer durursun bunu düzeltebilmek için." gibi tehditkar beyanlarda da bulunduğu iddia edildi.



"KAMU HİZMETİYLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR"



Soruşturma sonucunda, 4 isim hakkında "kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler" kapsamında değerlendirme yapıldı.



Haklarında disiplin soruşturma başlatılan Prof. Dr. M.T., Prof. Dr. A.B.T., Prof. Dr. Ü.O. ve Dr. M.A. için "kamu görevinden çıkarma cezası" teklif edildi.



YÖK'E GÖNDERİLDİ



3'ü profesör 4 akademisyen hakkındaki birçok usulsüzlük ve suçlamayı içeren soruşturma neticesinde kamu görevinden çıkarma teklifi Rektörlük tarafından uygun bulunarak YÖK Başkanlığı'na gönderildi.



YÖK'ün incelemesinin ardından akademisyenler hakkında karar bekleniyor.

GİZLİ KAMERA İDDİASI



Eski rektör yardımcısı Prof. Dr. M.T., odasının önüne kurduğu ve üniversite güvenlik sistemine dahil olmayan gizli bir kamera tespit edilmişti.

Bu olayla ilgili de ayrı bir disiplin soruşturması yürütüldü. Kameranın görevin kötüye kullanılması, güvenin ihlali ve kişisel yaşamın gizliliğinin ihlali niteliği taşıdığı belirtilerek yine "kamu görevinden çıkarma" cezası teklifi YÖK'e gönderildi.