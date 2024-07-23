Akademisyenlere çifte saldırı

Malatya'da Kimya Mühendisi Yeliz Toptaş ile Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, otomobille seyir halindeyken aynı yönde giden bir araç, çiftin bulunduğu araca yaklaştı.



Otomobili çarparak durdurmaya çalıştı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Durdurdukları şüpheli araçtaki zanlılardan 2'si kaçtı. Diğer 2'si de kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı.



Ancak bir saat süren kovalamacanın sonunda yakalandılar. 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve aynı zamanda arandığı, diğerinin ise eski bir askeri personel olduğu öğrenildi.