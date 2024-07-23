Akademisyenlere çifte saldırı

Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde görevli iki akademisyene saldırı girişimi oldu. İki kişinin bulunduğu aracı çarparak durdurmaya çalışan zanlıları polis engelledi. 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Akademisyenlere çifte saldırı

'da Kimya Mühendisi Yeliz Toptaş ile Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, otomobille seyir halindeyken aynı yönde giden bir araç, çiftin bulunduğu araca yaklaştı.

Otomobili çarparak durdurmaya çalıştı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Durdurdukları şüpheli araçtaki zanlılardan 2'si kaçtı. Diğer 2'si de kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı.

Ancak bir saat süren kovalamacanın sonunda yakalandılar. 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve aynı zamanda arandığı, diğerinin ise eski bir askeri personel olduğu öğrenildi.

Akademisyenlere çifte saldırı - 1

Sabıka kaydı ve aranması bulunan şüpheli tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzun süredir beraber çalışan akademisyen çift, ürettikleri bor katkılı kuvvetli kaplayıcı madde ile tanınıyor. Çift, ürettikleri maddenin savunma sanayide özellikle insansız hava uçaklarının korunmasında etkili olabileceğine dair akademik çalışmalar yapıyor.

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