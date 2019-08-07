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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.



"30-40 KİLOMETRE DERİNLİK OLMALI"



Akar şu mesajları verdi: "30-40 kilometrelik bir derinlik olması gerektiğini, bu bölge içindeki YPG'lilerin çıkarılması gerekitğini ayrıca ağır silahların toplanmasını ve bölge dışına çıakrılmasını, teröristler tarafından yapılmakta olan tünel ve mevizilerin tahrip edilmesini ve bunalrın da ABD ve Türk askerleri tarafından birlikte yapılması gerektiğini ortaya koyduk.

"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken ne ise, bu mümkünse ABD ile değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu iğfade ettik. Toplantıda güvenlik endişlerimizi dile getirdik. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Bu toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda, oldukça olumlu geçtiğini, yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylemek yanlış olmayacak.

"ARZUMUZ ABD İLE HAREKET ETMEK"



Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildiği üzere biz ABD'li müttefiklerimizle beraber davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa, bu konuda milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacağımızı defalarca söyledik. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız sahadaki birliklerimizin duruşu hepsi tamamlanmış durumda. Ama bizim arzumuz ABD ile hareket etmek."