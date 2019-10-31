Akar: Gözaltındaki 18 rejim askerinin teslim edilmesi için Ruslarla görüşülüyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti.



Faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. El yapımı patlayıcıların aranması, o bölgeye huzurun, güvenin gelmesi, insani yardımların ulaşması için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor" diye konuştu.



"BU BİR TEHDİT DEĞİL"



Barış Pınar Harekatı'nın yanı sıra terörle mücadelenin diğer faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Irak’ın kuzeyindeki tehdit ve tehlikelere karşı da yurt içinde ve sınır ötesindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Pençe harekatları dahil terörle mücadelede yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Bakan Akar, şöyle devam etti:"Özellikle Doğu Akdeniz'deki hakkımız, hukukumuzun korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden yerine getirdiğimiz yoğun faaliyetlere devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka, ikili anlaşmalarla belirlenen kurallara son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan ne Türkiye'nin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine de müsaade etmeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, konuşmalarla, uluslararası anlaşmalara, hukuka saygılı olduğumuzu söylememiz de bir zafiyet değil. Bunun muhataplarımız tarafından iyi anlaşılmasını bekliyoruz."



"F-35 PROJESİNDE ÜZERİMİZE DÜŞEN PARAYI ÖDEDİK"



F-35 savaş uçağı projesine de değinen Akar, "Biz F-35 projesinde diğer ülkelerle beraber ortağız. Üzerimize düşen parayı ödedik, sorumluluklarımızı yerine getirdik. Daha dün ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, F-35'in bine yakın parçasını Türkiye'de aksaksız üretiyoruz. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bizim ortaklıktan dolayı taleplerimiz var, bunları sürekli gündeme getiriyoruz. Biz ortak olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik, onlardan da bu ortaklığın gereği olarak yapmaları gereken neyse onları yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Bölge füze ve hava savunma sistemi S-400'lerin tedarik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Ülkemizi ve milletimizi hem hava hem de füze saldırılarına karşı korumak için bir hava savunma sistemini almış bulunuyoruz. Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek. Ayrıca Patriot hava savunma sistemi tedariki için de çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Rasulayn'ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen ve Rejim unsuru olduğunu anlaşılan 18 kişinin durumuna da değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:



"Yapılan faaliyetler sırasında 'Rejim ordusuna mensup olduklarını' söyleyen 18 kişi sağ olarak ele geçirildi. Arkadaşlarımız onlarla ilgilendi, konuştu. İki yaralı vardı, onların hastanedeki tedavileri yapıldı. Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gerekli bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık."