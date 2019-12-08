Akar: Libya mutabakatı diğer ülkelerin hakkına taciz değildir

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Milli Savunma Bakanı Hulusi, Akar, Libya mutabakatıyla ilgili açıklama yaptı.



Akar şunları kaydetti: "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz."



NATO ilişkileriyle ilgili değerlendirme yapan Akar, "İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.