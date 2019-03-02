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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ağrı Valisi Süleyman Elban ile şehit aileleri ve gazilerle Ağrı Orduevi'nde bir araya geldi.



Şehitler için okunan duaların ardından konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şehit aileleri, gazileriyle bir bütün olduğunu ve her zaman birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti. Şehitleri ve gazileri "millet tarafından asla unutulmayacak birer abide" olarak nitelendiren Akar, onların fedakarlıklarının gelecek nesiller için rehber ve örnek olacağını vurguladı.



Ülke ve millet olarak önemli günlerden geçtiklerini dile getiren Akar, bölgedeki oluşumları, gerginlikleri yakından takip ettiklerini bildirdi.



Yaşanan gelişmelerin sonucunda Türkiye'ye yönelik içeride ve dışarıda terör tehdidinin oluştuğunu ifade eden Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla karada, denizde, havada büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hizmetimize devam ediyoruz, bundan sonra devam etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Akar, terörle mücadelenin yeni safhasının 24 Temmuz 2015’te İkiyaka Dağları'nda başladığını, "girilemez" denilen yerlere girildiğini anımsatarak sonrasında çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli başarılar kazanıldığını belirtti.



TSK'nın terör örgütü DEAŞ ile yaptığı göğüs göğüse mücadele sonucu 3 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar, "Bazı alçaklar bu konuları görmezden geliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in, hiçbir zaman İslam'ı, Müslümanlığı temsil etmesi mümkün olmayan DEAŞ'lı teröristlere karşı sağladığı başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunun gölgelenmesi söz konusu değil" dedi.



"TERÖRİSTLER BU BİRLİKTELİĞİ BOZMAK İÇİN MAŞA"



Mehmetçik'in tüm operasyonlarında sivil halka, çevreye, kültürel yapılara zarar gelmemesi için gösterdiği yoğun özene dikkati çeken Akar, "Mehmetçik bu dönem içinde hem yurt içinde hem de sınır ötesinde teröristlere karşı büyük bir başarı kazandı. Mehmetçik, bu operasyonlarda sadece askeri başarılarla değil, milli, manevi, tarihi değerlerine bağlılığıyla, insanoğluna, çevreye saygıyla yaptığı operasyonlarıyla da önümüzdeki dönemde mutlaka anılacak. Bu manada tarihteki müstesna yerini almıştır" diye konuştu.



Bu başarılarda en büyük paya sahip şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, şehit ve gazilerin kanları ile yakınlarının gözyaşlarının yerde bırakılmadığını belirtti. Akar, şunları söyledi:



"Bizim mücadelemiz teröristle. Nasıl ki DEAŞ hiçbir şekilde İslamiyet'i, Müslümanları temsil edemezse PKK da YPG de hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. PKK/YPG teröristtir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in mücadelesi sadece ve sadece teröristledir. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Masum halkla hiçbir şekilde hesabımız yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Kürtler Türkler kardeştir. Kürtler ve Türkler et ve tırnak gibidir. Türkler ve Kürtler binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu paylaşıyor. Bu ahlaksızlar, hainler, teröristler bu birlikteliği bozmak için maşa. Başkalarının maşası. Bunun için hepimizin uyanık olması lazım. Yüzlerce yıldan beri olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyetle, samimiyetle ülkemizin, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı, 82 milyonun rahatı ve huzuru için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz."



"BU KORİDORDA MUTLAKA MEHMETÇİK'İN BULUNMASI LAZIM"



Yurt içinde terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Akar, şöyle konuştu:



"Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildiler, getirilmeye devam ediliyorlar. Bunun inşallah milletçe sonunu getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Aynı şekilde yurt dışındaki teröristlerle, PKK/YPG, adı ne olursa olsun, aynı kökten geliyor, bunlar teröristtir, bizim bunlarla mücadelemiz devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelemizi devam ettireceğiz ve inşallah milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz. Yurt dışında olup hudutlarımıza, hudutlarımızdaki birliklerimize risk, tehdit teşkil eden bu teröristlerin mutlaka buradan atılmasını sağlayacağız. Hiçbir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora müsaade etmeyeceğiz. Bunu tüm dünya biliyor, bunu tüm görüşmelerimizde muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu koridorda mutlaka Türk askerinin, Mehmetçik'in bulunması lazım. Niçin? Ülkemizin güvenliği için. Bizim hiçbir ülkenin, Suriye ve Irak, hiçbir komşumuzun bir karış dahi toprağında gözümüz yok. Bizim meselemiz terörle, teröristle mücadele, ülkemizin ve milletimizin güvenliğidir."



Şehitler ve gazilerin gösterdiği kahramanlıkların ordunun gururu ve ilham kaynağı olduğunu ifade eden Akar, "Şehit ve gazilerimizin emaneti olan vatan toprağını, mavi vatanı ve hava hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti olan buralardan kimse bizi ayıramayacak. Bunlara herhangi bir şekilde bakanların gözlerini çıkarmaya, ellerini kırmaya devam edeceğiz." dedi.



Bakan Akar, konuşmasının ardından şehit çocuklarına hediyeler verdi, onlarla sohbet etti.



Akar ve beraberindekiler daha sonra 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.