Akar'dan İdlib saldırısına tepki: Gereken yapılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib’deki saldırıya ilişkin, ''Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına gitti.