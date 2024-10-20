Akarsu ve göletlerden 75 kilogram atık ağ çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Denizlerin Terk edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi dahilinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Batman bantlı çöpçü balığının korunması için Sason ilçesindeki Han çayından Batman Barajına kadar ki 30 kilometrelik alan, Ilısu Baraj Gölü Oymataş köyü ve Hasankeyf Ilısu Baraj Gölünde 50 kilometrelik alan olmak üzere 3 farklı noktada toplamda 80 kilometrelik alanda unutulmuş veya terk edilmiş av araçları ile hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan temizlik çalışmasında toplamda 75 kilogram hayalet ağ temizlendi.

