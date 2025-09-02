Akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'da Serpil A'nın kullandığı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta sıkışan sürücüsü ile yolculardan Ceren A, Hatice A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.