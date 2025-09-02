Akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

'da Serpil A'nın kullandığı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki istasyonunun tabelasına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücüsü ile yolculardan Ceren A, Hatice A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

