Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasının direğine çarparak takla attı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında D-130 karayolu Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi.

Otomobili ile İzmit istikametine ilerleyen E.B.A, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstasyonun tabelasını deviren otomobil takla atarak iki aydınlatma direğini devirdi.

Sürücü ile arkadaşı sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından iki yaralı şehir hastanesi ile tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Sürücü E.B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

