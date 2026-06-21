Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Motosikletleriyle istasyonda bekleyen 3 kişinin yanına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içindeki şüpheliler, motosikletlilere silahla ateş açtı.

3 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler otomobille kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri istasyonda delil toylama çalışması yaptı.