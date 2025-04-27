Akaryakıt istasyonunda aracın üstüne kaya düştü: 2'si çocuk 3 kişi enkaz altında
Samsun'da meydana gelen heyelanda bir akaryakıt istasyonunun üzerine kaya düştü. Faciada 1 kişi yaralanırken enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Heyelan, Canik ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi.
Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.
Olayda 2'si çocuk 3 kişinin toprak altında olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
Yaralı olarak kurtarılan kadının enkaz altında kalanların olduğunu söylediği ifade edildi.
İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkaz bölgesine getirilen iş makinaları çalışmaya başladı.
Heyelanda bir aracın içinde ya da yanında bulunan 2'si çocuk 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
YERLİKAYA: 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya facianın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak 3 kişiyi kurtarma çalışmasının devam ettiğini ifade etti.
Yerlikaya şunları kaydetti:
"Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.
Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.
Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.
Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."
SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA
Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.
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