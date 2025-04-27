Akaryakıt istasyonunda aracın üstüne kaya düştü: 2'si çocuk 3 kişi enkaz altında

YERLİKAYA: 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya facianın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak 3 kişiyi kurtarma çalışmasının devam ettiğini ifade etti.



Yerlikaya şunları kaydetti:



"Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.



Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.



Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.



Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."