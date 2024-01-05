Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Düzce’de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, akaryakıt istasyonuna girdi. Minibüs, hızla girdiği istasyonda, akaryakıt pompalarını teğet geçti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, faciadan dönüldü.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

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’de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs akaryakıt istasyonunda bulunan dolum pompalarını teğet geçti.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, S.D. idaresindeki 81 ACT 496 plakalı kapalı kasa minibüs, istasyon yanından çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü - 1

Akaryakıt pompalarına çok yakın geçen minibüs bariyere çarparak durabildi.

Maddi hasar ile sonuçlanan kaza anı, işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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