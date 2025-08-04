Akaryakıt istasyonunda hareketli anlar: Birinin 101 suç kaydı var!
İstanbul'da evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan üç kadın, tutuklandı. Zanlılardan birinin çeşitli suçlardan 101 kaydı bulunduğu belirlendi.
Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan üç kadın tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ekipleri, 30 Temmuz'da Çırpıcı Mahallesi'nde M.C.A'nın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, üç şüpheliyi akaryakıt istasyonunda durdurdukları taksiyle kaçmak isterken yakaladı.
Zanlıların üst aramasında M.C.A'ya ait olduğu belirlenen yedi çeyrek altın, yarım altın, gram altın, çocuk künyesi, altın kolye, 50 euro ele geçirildi.
Şüphelilerin çantasında ayrıca, 2 bin 150 lira, maymuncuk olarak tabir edilen ve kapı açmada kullanılan anahtar ile İngiliz anahtarı ve tel bulundu.
ÜÇ KADININ DA SUÇ KAYITLARI VAR
Zanlılardan D.A'nın (19) çeşitli suçlardan 101 kaydı, 2 aranması, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Ç.A'nın (36) 43, S.A'nın ise 20 suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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