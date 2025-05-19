Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet: Üç kişi tutuklandı

Olay Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. İddiaya göre P.D. isimli kadın, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, P.D.'ye saldırdı. Pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan kadın, markete sığındı. Ardından gelen kişi, burada da tekme ve yumruk darbeleriyle kadını darp etti.

Akaryakıt istasyonundaki şiddet olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, P.D. pompaların bulunduğu bölümde hafif ticari araçta bulunan bir kişi ile tartışırken gelen bir başka erkek, kadını darbediyor. P.D. akaryakıt istasyonunda bulunan markete girerek korunmaya çalıştığı sırada, ardından gelen kişi, P.D.'ye burada da şiddet uyguluyor.



Saldırıdan kurtulan kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. P.D. emniyetteki ifadesinde, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.