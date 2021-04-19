Akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bir akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye toplam 44 bin 100 lira ceza kesildi.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirlerini artıran polis ekipleri, Bursa-Ankara karayolundaki akaryakıt istasyonunda kalabalık bir grubun bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısıtlamaya uymayıp, kahve içen 14 kişiye topla 44 bin 100 lira para cezası kesti.



Yapılan işlemlerin ardından kısıtlamayı ihlal eden 14 kişi, evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.