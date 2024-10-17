Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını

Gediz-Kütahya kara yolu yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü öğrenilemeyen 26 ABF 385 plakalı otomobilin alt kısmından, dolum işlemi sırasında alevler çıkmaya başladı.

Akaryakıt istasyonunda otomobil yangını - 1

Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından fark edilen alevler, söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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