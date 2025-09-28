Akaryakıt istasyonunda panik: Alev alan kamyonet benzinliğe girdi

Gece saatlerinde Akçakiraz beldesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonetin kasasındaki kartonlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, akaryakıt istasyonuna yöneldi.

İstasyonda panik yaşanırken, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale ile yangını söndürdü.